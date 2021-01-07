鈞興-KY(4571)去年12月營收繼11月後，再創單月歷史新高，達到2.7億元，年增110％，由於營收連兩月創高，第4季營收也以6.94億元創單季新高，年增86.17％，2020年全年營收也寫下新頁，來到20.65億元，年增30.24％。

第4季向為傳統出貨淡季，但呈現旺季水準，主要受惠美國房市景氣熱絡，帶動新屋開工需求回升，加上美國政府持續祭出振興經濟方案刺激消費動能，帶來DIY居家裝修消費力道，讓國際電動工具品牌大廠急單需求湧現，電動工具、園林工具訂單成長。此外，縫紉機及減速機設備出貨回溫，大陸珠海廠產能稼動率也同步增加。

鈞興-KY將於台中市精密機械科技創新園區建立自有台灣研發中心，目前已拿到標準廠房優先承租權，以作為電動自行車中置電機的研發、組裝及測試廠房，目前中置電機仍於研發測試階段，產品預計將於今年正式推出。

(時報資訊)