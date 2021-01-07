防疫為重，台北市年貨大街將禁止試吃、取消美食攤；已連續舉辦9年的台南市新化年貨大街活動，將於2月4日至2月10日登場；大北門區年貨大街1月23、24日舉辦，主辦單位也陸續接獲攤商詢問是否照常舉辦，台南市經發局表示，1月11日將擬召開跨局室協調會，商討如何規範。

由台南市佳里商圈主辦的大北門區年貨大街，今年第一次舉辦就遇上疫情升溫。商圈發展協會理事長陳駿逸表示，年貨大街將在佳里區文化街封街舉辦，因應防疫，招商攤位控制在90攤，配合政府防疫措施，除管制出入口提供手部消毒，請攤商、消費者全程戴口罩，而且飲食攤禁止試吃。

由於年貨大街有近半攤商販售商品與美食有關，除禁止試吃，民眾購買美食、飲料後，是否禁止在場內走動食用，佳里商圈將再與攤商開會討論相關防疫措施，原有舞台表演、年貨拍賣、揮毫贈春聯、單車巡禮、摸彩活動預計照常舉行，至於禁止試吃恐影響買氣，如有攤商要退租，商圈都會退還租金。

新化年貨大街則由新化區公所主辦，活動愈辦愈大，是山區民眾過年前採買年貨的好去處，不僅有接駁車、交通管制，去年營業額高達2400萬元，地點好的攤位出租競標金額高達3、4萬元，今年參與攤商也已達180攤，其中美食攤就有142攤。

新化區長吳金喜表示，新化年貨大街由公所主辦，地點在新化老街到武德殿及大目降廣場，因為出入口高達8處，很難封街管控，因此防疫工作壓力很大。

新化年貨大街不僅是民眾重要採買年貨地點，也是攤商一年重要收入來源，如果禁止試吃，恐影響人氣與買氣，新化區公所也將待11日市府跨局室會議後再公布因應方式。

(中時 )