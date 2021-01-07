台股高價股風起雲湧，隨七千金榮景登場，最大權值股台積電（2330）股價瞄準600元大關，其餘高價股亦蠢蠢欲動，法人看好，嘉澤（3533）受惠伺服器產業開始回溫，營運趨勢明確有利評價向上，給予「買進」投資評等，目標價630元。

投顧研究機構指出，英特爾CPU即將上市，客戶於2020年下半年遞延的需求將逐步貢獻嘉澤，根據法人調查，超微（AMD）伺服器晶片市占率有望於2020年的10％，成長到2021年的15％。

就短期營運動能而言，嘉澤經營管理階層表示，相較於一個月前擔心各產品線客戶由於缺料因素，使拉貨動能趨於平緩，目前觀察到客戶普遍拉貨都轉強。NB方面，Chromebook訂單能見度仍長，美、日以外政府標案將推升2021年需求；桌電則是DIY市場持續優於品牌市場，且電源IC、CODEC缺料狀況相對舒緩；伺服器方面，白牌客戶已小量開始採購Whitley平台產品，嘉澤看好本季動能將更強。

整體而言，嘉澤看好至農曆年前各項產品都將表現不錯，因此，不僅2020年第四季營收將優於預期，1月的營收也會持續優秀。

(工商 )