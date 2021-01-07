被動元件回溫 禾伸堂訂單能見度達第二季 16:202021/01/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）自結12月合併營收約為新台幣（以下同）12.35億元，因年底客戶庫存盤點影響拉貨動能，營收較11月減少11.39％，但較去年同期增加23.94％；累計2020年全年合併營收約為148.26億元，較2019年增加1.54％。 禾伸堂表示，近期被動元件市場明顯回溫，目前訂單能見度至第二季，禾伸堂將積極調整產出，持續為客戶提供高價值的產品與服務。 高價股風雲湧 嘉澤獲關注 強強聯手 台翰成宣德東南亞布局戰略夥伴 (工商 ) #禾伸堂 #被動元件 #訂單能見度 #合併營收約 #第二季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聚陽 樂觀看今年營運成長 04:102021/01/07 證券．權證 匯率傷毛利率 穩懋 降財測示警 04:102021/01/07 財經要聞 新客戶＋擴產 勤凱營運看俏 04:102021/01/07 證券．權證 《半導體》穩懋調降上季毛利率 外資2好1壞 11:422021/01/07 財經 台灣權王－IC設計威風 信驊、力旺出列 04:102021/01/07 證券．權證 健椿開發海外市場 營運衝 04:102021/01/07 證券．權證 淡季不淡 立隆12月營收創新高 14:392021/01/07 財經 《通信網路》連3升 智易去年營收續創新高 09:092021/01/07 財經 上銀接單滿載 訂單看到Q2 04:102021/01/07 證券．權證 《半導體》京元電上季淡季有撐 去年營收登新高 07:442021/01/07 財經 《電腦設備》多領域有斬獲 安力-KY首季看俏 13:412021/01/07 財經 財經熱門新聞 開年來... 外資寵愛集10檔 - 財經要聞 - 工商時報 疫情顛覆美商觀感 紐時：陸提供另一版本自由 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 勝過台積電！小資族抱低調王牌 3天大賺1個月薪水 - 財經 少了台積電！華為面臨緩慢絞殺 任正非救命招被打臉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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