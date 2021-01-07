禾伸堂（3026）自結12月合併營收約為新台幣（以下同）12.35億元，因年底客戶庫存盤點影響拉貨動能，營收較11月減少11.39％，但較去年同期增加23.94％；累計2020年全年合併營收約為148.26億元，較2019年增加1.54％。

禾伸堂表示，近期被動元件市場明顯回溫，目前訂單能見度至第二季，禾伸堂將積極調整產出，持續為客戶提供高價值的產品與服務。

(工商 )