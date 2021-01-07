不公平競爭。保險局正式發函，指部分銀行臨櫃銷售保單後，要保戶以自家特定信用卡刷保費，再回饋保戶較高比率的刷卡金，視同錯價、放佣，是「不當方法經營」，即日起嚴令禁止，未來若抓到證據將開罰。

其次是有保險業務員以買點數方式，加入某科技公司成立的網路保險試算平台，再透過此「未合法」的第三方網路平台仲介客戶，與其簽約，保險局認為此第三方平台進行保單比較、解說及分析保戶需求，並未合法，正在進行調查，保險局要求各保險公司、保經代業者嚴控自家業務員，不可採此種方式行銷保單。

保險局近來發現某一家銀行特別要求保戶臨櫃投保，再用自家發行的信用卡刷保費，即可回饋較高的刷卡金，例如3~5％，回饋比率高於信用卡要促銷卡友刷卡提供的回饋金或紅利點數，信用卡提供的紅利積點等，是來自銀行行銷費用支出，但這種賣保單的高刷卡金回饋，有些費用似乎是來自銷售保單的佣金，即有退佣疑慮，此銀行身兼銀行保經、信用卡發卡行，用此方式行銷，算是不當方式經營，明令禁止。

另外是有號稱科技公司成立的保單試算平台，請保戶加入會員後試算保障缺口，代為尋找適合的保單，並媒介業務員接觸有意願投保的保戶，業務員則以買點數方式加入平台，才能拿到客源，但此平台並不是合法的保經代業者，其從事的媒合行為並不合法。

保險局先要求所有保險公司及保經代公司嚴控自家業務員，不要加入這種未合法的平台，因為其分析及保單解說未必正確，恐生爭議。

(工商 )