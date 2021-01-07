總統府提供

總統府7日公布2021年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，總統暨副總統新年春聯賀詞「牛轉乾坤」，希望台灣在疫情衝擊下能度過難關。總統府春聯及紅包袋除了發送給參觀總統府的民眾，也將從本月8日到下月9日在行政院各聯合服務中心開放民眾索取。（張鎧乙攝）

總統府今天公布110年春聯、紅包袋及福袋樣式，印有「牛轉乾坤」字樣的春聯，以及三隻幾何圖樣金牛設計的紅包袋將從明天起至2月9日，在總統府和行政院聯合服務中心發放，至於福袋因配合防疫，發放方式預計本月中旬再對外公布。

總統府發言人谷辣斯今天在記者會中表示，農曆年將至，今年的春聯以「牛轉乾坤」為主題，正面有正副總統署名，「牛轉」取其諧音，去年台灣面臨疫情的挑戰，各行各業都面臨衝擊，希望新的一年國人還是能團結抗疫度過難關。

今年的春聯邀請國內年輕書法家王意淳代筆，谷辣斯表示，王意淳曾經獲得全國書法篆刻等比賽書法類首獎，以及全國美術水墨類金牌獎。筆觸中帶有厚實、蒼勁、俐落的感覺，希望嶄新的一年，為所有拿到春聯的民眾帶來好運跟平安。

總統府7日公布2021年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，總統暨副總統新年春聯賀詞「牛轉乾坤」，由蔡英文總統與副總統賴清德共同署名，賀詞取自「扭轉」諧音，象徵國人團結抗疫，度過難關，盼為國人帶來平安好運。（張鎧乙攝）

紅包袋則是由三隻牛的金色幾何圖形設計而成，每隻牛有不一樣的動態，紅包袋背後有正副總統署名以及總統府的LOGO，她說，希望收到紅包的人，也可以感受到來自總統府的溫暖，還有祝福。

春聯和紅包袋從明天起開放民眾索取，時間到2月9日為止，配合總統府開放發送時間是周一到周五早上9點到11點半，2月6日遇到總統府每個月大開放，時間將從上午8點到下午4點索取，民眾也可到行政院各聯合服務中心索取，但排隊領要戴口罩、保持社交距離和量體溫。

福袋部分，以紅色結合燙金工藝，結合充滿童趣、可愛的水牛各式各樣型態為主視覺，象徵堅韌、旺盛、共生、共榮的精神，附上的新台幣一元，象徵「一元復始、萬象更新」。

谷辣斯強調，因應「牛轉乾坤」，福袋也有錢滾錢的寓意，希望可以討個喜氣，福袋打開後還可以看到水牛媽媽和小水牛對話相望的畫面，感覺很溫馨。

過去福袋大多配合正副總統春節下鄉行程發放，不過今年配合防疫，未來要如何發放以及發放的形式和時間，府方預計將在本月中旬以後再公布。

她說，今年的福袋跟往年有個非常不一樣的設計，就是印有濾鏡效果的QR Code，以手機掃瞄後可看到濾鏡效果的「牛扭乾坤」動畫，以及總統和副總統的影像，今年的春聯印製25萬張，紅包袋18.5萬包，每一包內含6個紅包，福袋有33萬個，數量和往年相當，希望能在新的一年為民眾帶來祝福。

(中時 )