富邦悍將今天在嘉義市立棒球場舉行春訓開訓典禮，除了公布年度口號外，也宣布正、副隊長人選，由林哲瑄、陳鴻文續任，另外李宗賢則是首度接下副隊長一職，他表示直到被唱名時才知道被富於任務，「壓力是滿大的，但也是個學習的方式。」

今天開訓典禮上公布球隊正、副隊長人選，李宗賢首度接下副隊長任務，他坦言被唱名時有嚇到，「說真的隊上很多學長經驗都很好，很嘅謝教練團跟大家的肯定，也希望能夠把自己的能力發揮出來，幫助球隊拿下期待已久的總冠軍。」

李宗賢認為，擔任副隊長跟防守游擊很像，「守游擊就是要hold住整個內野，也是要做溝通，所以這個工作或許也是可以幫助到自己也幫助到隊友。」

而他在去年金手套競爭上輸給中信兄弟江坤宇，今年李宗賢仍將目標瞄準在該獎項上，「說起來容易但做起來也是滿難的，因為對手、隊友都在競爭，把去年好的留下，也要改善去年的缺失。」

李宗賢去年完婚，今年將迎來成為人夫的首個球季，除了場上目標外，他也希望能夠再有新身分，「希望能夠生一個寶寶，因為自己跟老婆很喜歡小孩，也把生小孩目標放在今年，自己也要變得更加成熟。」

(中時 )