政院通過汰舊換新續辦，不過立法院還沒過，空窗期怎麼辦？裕隆自主品牌納智捷開出代墊第一槍，在修正條例通過前的空窗期，為了讓消費者可以在新年期間開新車出遊，針對CP值最高的U6車系推出舊換新獨家延續方案，1月底前下訂領牌，U6智遊特仕版搭配舊換新不到70萬(69.8萬元)即可輕鬆入主。

裕隆因與鴻海合作開發電動車平台，被點名入列蘋果電動車供應鏈，在電動車議題持續發酵，裕隆舉突破10／19減資後復牌首日的40.30元，最高價來到53.1元，持續受到矚目，也讓納智捷的品牌加分不少，持續提供車主最佳服務。

在裕隆集團轉型策略下，納智捷2021年也火力全開，透過U6車系推出舊換新獨家延續方案，讓消費者能以不到70萬的破盤價格入主中型SUV，力拼1月900台，挑戰兩年多來單月銷量新高，年販5000台的銷量目標。

納智捷強調，U6有舊換新獨家延續方案，70萬內入主中型SUV，更是跨界SUV同級最大空間、202匹馬力，唯一搭載AR360度環景＋12吋觸控螢幕、APA系統，免費升級價值2.5萬盲點偵測、RCTA、原廠導航系統，再送SHARP 70吋4K電視。

(中時 )