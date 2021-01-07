民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將於1月16日投票，國民黨中常會昨天邀請公益傳播基金會執行長、罷王領銜人唐平榮分享心路歷程，事後民進黨稱不樂見國民黨藉此進行政治操作。對此，唐平榮今天強調，罷免總部以罷免王浩宇為單一目的，尊重其他友軍要罷王的想法，「罷王總部不是任何政黨的側翼」。

唐平榮昨受邀赴國民黨中常會，以「從罷免及公投做起，讓公共事務回歸人民意見」為題演講，會中中常委沈慶光好奇，假設結合反萊豬，對罷王選舉是加分或扣分，唐強調，他們不分黨派，只要是罷免王浩宇的目標一致，就分進合擊，若去強調其他東西，易被有心人士分化，還說現在國民黨、民眾黨均加入罷王行列。

隨後，對於王浩宇罷免案，民進黨發言人周江杰表示，不樂見國民黨藉此進行政治操作，「我們會盡力協助本黨從政同志能夠爭取更多選民的認同與支持，能夠安然度過這個危機」。王浩宇本人也在臉書轉貼相關新聞，引來近2千名網友按讚。

唐平榮下午受訪重申，罷王總部的立場是單一目的，就是以罷免王浩宇為主軸，沒有其他的目的，而其他友軍也有自己要罷免王浩宇的想法與目的，罷王總部表示尊重，他強調，「罷王總部不是任何政黨的側翼」。

(中時 )