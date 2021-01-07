電動機車補助方案續辦，台灣智慧移動產業協會(SMAT)表示，政府已經發現產業界在2020年遭遇的困難，因此給予政策上的支持，感謝政府正確的施政方向，並且要給予蘇貞昌院長、沈榮津副院長與王美花部長高度肯定。

SMAT指出，電動機車目前是100％台灣製造，根據專家學者的研究，電動機車產業未來可以帶動2.1兆基礎工業配件及製造業發展，台灣若能夠把握機會，未來進軍國際市場，將可為台灣創造出20萬個工作機會，及超過9,000億元的市場產值，是政府值得投資的兆元產業。

SMAT強調，感謝政府持續挹注資源，協助台灣電動機車產業的發展，面對全球運具電動化時代的來臨，政府與企業共同投入，有助加速從油轉電的腳步，期待更多機車製造廠投入電動機車的行列，共同善盡企業社會責任；也期待燃油機車行能夠響應行政院「油電併行」的政策，協助電動機車進行維修保養，共同提高消費者滿意度，並且為環境盡一份心力。

SMAT也觀察到，經濟部工業局積極投入燃油機車行的電動機車教育訓練，以培育更多台灣電動機車維修人才，將可促進電動機車生態圈有機式成長，是非常正確的方向，感謝政府的政策支持，踏出重要的一步。電動機車上中下游產業鏈都願意與政府站在同一陣線，為台灣的未來共同打拚。

(中時 )