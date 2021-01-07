民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農，7日正式投入北市民進黨黨部主委戰局，也代表著2022年九合一選戰吹起號角。值得注意的是，自這場戰役起，有更多藍綠青年世登場，藍綠青年軍比一比，究竟哪方威力大？

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農，今日正式宣布投入北市民進黨黨部主委戰局，並明確表示，「如何贏得北市長選舉」是接下來的重點工作。事實上民進黨年輕化相當成功，除了順利晉身「師奶殺手」的吳怡農，還栽培出「史上最年輕立委」賴品妤、「港湖女神」立委高嘉瑜，就連去年參選連江縣立委失利的李問，也選擇留在地方繼續深耕。對此，過去常被視為「年輕人不挺」的國民黨，在近來民進黨施政造成不分老少的廣泛民怨後，士氣大增，也宣示青年軍正式成軍，這些年輕人更表態「願投入艱困選區」、或在後勤支援，誓言扛起國民黨改革重擔、點亮青春革命精神。

而藍綠年輕世代比一比，戰力究竟如何？

綠營方面，吳怡農7日直言，參選主委是經慎重思考，原並不在計畫中，但看到黨內浪潮、前輩對黨內的愛護跟期待，因此在既有的基礎和價值上，希望民進黨繼續往前走。他強調，面對 2022年九合一選舉，誰來當主委都是非常大挑戰，會跟黨內一起努力；民進黨很久沒有在北市執政，如何贏得北市長選舉，表現比上次更好，是未來工作重點。

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農。（圖／取自吳怡農臉書）

綠營年輕世代最大「嬌點」，無非是賴品妤。她去年以27歲之姿挺進國會，成為中華民國史上最年輕立委。賴早在太陽花學運便一戰成名，以出眾外貌與鮮明個性獲封「學運女神」；熱衷Cosplay與動漫的她，擁有大批追隨粉絲，擔任立委後也對相關產業及性別平權頭以強烈關注，在特定年輕族群中極具吸引力。

民進黨立委賴品妤。（圖／取自賴品妤臉書）

高嘉瑜雖已40歲，卻擁有龐大年輕支持群眾，不僅獲封「港湖女神」，議題操作能力強，網路聲量是其強項，金國民黨青年部主任陳冠安都不禁讚嘆。31歲的李問，擁有台大人類學系學士、美國芝加哥大學社會科學碩士，優質學歷是其特色，去年接受民進黨提名參選「超艱困選區」連江縣立委，最終僅獲706票落選。但李選輸後不但沒有離開，繼續留在地方深耕，更在6個月內成立了民進黨連江縣黨部，還成功在當地招募了100多人入黨。

民進黨立委高嘉瑜。（圖／取自高嘉瑜臉書）

民進黨連江縣黨部主委李問（中）。（圖／取自李問臉書）

藍營方面，國民黨組織發展委員會主委辦公室主任蕭敬嚴昨日（6）在政論節目《雲端最前線》中表示，「青年」是國民黨最重要的價值，也是如今最需要加強的思維，國民黨是否沒年輕人？都沒年輕人支持？是黨內同志必須一起努力。他個人也願投入艱困選區為黨奮鬥。蕭被視為青年軍中黨職歷練最深者，熟悉相關運作。

國民黨組織發展委員會主委辦公室主任蕭敬嚴。（圖／取自蕭敬嚴臉書）

國民黨前青年團總團長林家興認為，馬英九總統在位時，國民黨的形象非常青春、奮鬥、革命、光榮，自己與很多青年軍就都是在大學時期受馬總統感召加入國民黨的。他在該節目中表示，「重回街頭」是國民黨找回革命精神的重要途徑，他個人已做好準備，前線或後勤都「奉陪」。顏值與理想性均高、擁有紐約大學國際關係碩士的優秀學歷是其亮點。

國民黨前青年團總團長林家興。（圖／取自林家興臉書）

國民黨前青年團總團長田方倫已決定投入北市松山信義區議員選舉。他認為國民黨、民進黨差別最大的在於「機會」，過去的民進黨很願意給年輕人機會，這是國民黨可以多去學習的；如今國民黨身為在野黨，你可以說沒有機會，但也可想「整個城市就是你的機會」。知名度高、常與黨內「前輩」羅智強等人參加活動、在政論節目上也頗活躍，是其強項。

國民黨前青年團總團長田方倫。（圖／取自田方倫臉書）

連勝文辦公室發言人錢震宇則在節目中坦言，國民黨面對最大的問題常常不是黨外，而是黨內。就以連勝文參選台北市廠為例，將近有7到8成的問題來自黨中央，所以他們深切知道當團隊集中砲火在打競爭對手柯文哲時，身後的砲火更強烈，這種黨內攻擊要不得。因斯文外型曾被媒體封為「政壇王力宏」，擁有淡江大傳所碩士學歷，記者出身的他思維跳脫傳統政治人物。

連勝文辦公室發言人錢震宇。（圖／取自錢震宇臉書）

(中時新聞網)