鄒女將這段「笨賊奇遇記」行車紀錄器PO網，要大家當心，引發網友熱議。（柯宗緯翻攝）

高市1名38歲鄒姓女子去年12月10日開車去買麵，貪圖方便沒有熄火，不料竟被歹徒劫車，她為了保護車上20萬元貨款，機警跳上車與歹徒周旋，最後討價還價用400元贖車，還把對方「罵」下車，搶匪下車時竟跟婦人說「謝謝」。警方獲報後，在案發16分逮到人，警方訊後依搶奪罪嫌送辦。

鄒姓女子當天下午1點半左右，獨自開車到新興區林森一路買麵，下車時沒有熄火，卻被歹徒盯上，40歲李姓男子伺機開門進入駕駛座，打算把車子開走，鄒女不顧自身安危，跳上副駕駛座與歹徒槓上。

鄒女劈頭質問對方「在我車上幹嘛？」李嫌瞎掰「有人要追殺他，才借車」，還猛說「對不起」，鄒女跟對方說「我給你200元你下車好不好？」，但李嫌討價還價，最後以400元「成交」。

未料，李嫌拿了錢還不停車，鄒女於是光火，怒飆對方「你現在給我下車」、「我超不爽的」，最後要求搶匪返還手機。李嫌擔心鄒女報警，加速開車逃逸，途中險些與機車擦撞，鄒女嚇得先答應不報警，搶匪才停靠路邊，下車前跟女車主說「謝謝」。

鄒女等到歹徒離去後，拿手機打電話報警，警方案發16分鐘就逮到人。李嫌供稱，因為缺錢花用，才臨時起意犯案，全案依搶奪罪嫌送辦。鄒女昨開庭，將這段「笨賊奇遇記」行車紀錄器PO網，要大家當心，引發網友熱議。

事後鄒女也坦言，「上車後有點小後悔，還好他沒有持刀呀什麼之類的，總之，人平安就好」。她也透露，會這麼死命與歹徒周旋，原因除了車子以外，車上還有要給廠商的20多萬貨款，所幸最後成功留住車、財。

(中時 )