Facebook 宣布推出新版粉絲專頁體驗，協助公眾人物與創作者，以更輕鬆安全的方式連結社群，也更容易切換為個人帳號，操作更為建議。相關此項體驗將在未來幾週於台灣陸續推出。

Facebook 新版粉絲專頁體驗的特色包含直覺簡潔的粉絲專頁介面、專屬的動態消息與全新的互動方式、更聚焦於粉絲專頁追蹤者、效能更出色的帳號管理工具以及更進化的網路安全和誠信功能等五大面向。

（1）直覺簡潔的粉絲專頁介面

全新改版的 Facebook 粉絲專頁介面，方便用戶輕鬆切換個人檔案和粉絲專頁。全新的頁面設計更為簡潔，用戶可以更方便查看該公眾人物與創作者的簡介、貼文和其他重要資訊。

（2）專屬的動態消息與全新的互動方式

粉絲專頁現在可查看專屬的動態消息，以輕鬆找到對話與粉絲互動。專屬的動態消息讓該粉絲專頁與其他公眾人物、粉絲專頁、社團以及其所關心的趨勢有更多的連結。

為了讓粉絲專頁的互動對話觸及更廣大的群眾，以及更頻繁的出現在動態消息中，公眾人物的留言會出現在留言區頂端，讓公眾人物的留言更常出現在追蹤者的動態消息中，增加曝光。用戶也能更直接的透過留言或推薦貼文、留言來追蹤粉絲專頁。

Facebook 也推出全新的文字型問答功能，管理者可以在粉絲專頁中舉辦你問我答，以提升粉絲專頁的互動性。

（3）更聚焦於粉絲專頁追蹤者

Facebook 移除了按讚功能並聚焦於追蹤者，簡化用戶和他們最愛的粉絲專頁建立聯繫的方式。讓粉絲專頁的追蹤者可以更簡易的接收粉絲專頁最新消息，而公眾人物亦可藉此更深入瞭解粉絲輪廓。

（4）效能更出色的帳號管理工具

Facebook 新增了全新的帳號管理功能，讓管理者可以輕鬆切換公開顯示的粉絲專頁和個人檔案，並依照特定工作更明確指派和編輯管理員存取權限。舉例而言，現在粉絲專頁可依據特定工作，包括洞察報告、廣告、內容以及社群動態和訊息等，授予管理員各種層級的權限，此作法除了方便粉絲專頁管理，亦可確保帳號安全和網路誠信。

（5）更進化的網路安全和誠信功能

為打造一個讓粉絲專頁管理員與粉絲可以安全連結的平台，Facebook 加強偵測平台上不被允許的行為，包括仇恨言論、暴力、色情或垃圾訊息内容以及假冒帳號的行為。Facebook 也將繼續提高擁有驗證標章的粉絲專頁或帳號的曝光度，並將這些帳號的留言置於較頂端的位置，使來自真實粉絲專頁和個人檔案的貼文和留言更容易被用戶辨識。這表示如果一個已受到驗證帳號在另一個粉絲專頁的公開貼文留言，則該留言可能會出現在留言區較上方的位置並顯示於動態消息中。

Facebook表示此次的改變只是一個開始，他們也將持續致力打造一個更為理想的平台。新版粉絲專頁體驗將在未來幾週陸續在台灣推出。粉絲頁管理者們、創作者們，可以深入瞭解 Facebook 現有的工具和全新的粉絲專頁體驗，可瀏覽使用說明。

(科技)