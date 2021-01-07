行動村里公益平台長年推動捐贈村里平安箱，主要針對未取得政府補助的邊緣家庭，因疫情關係，申請者不斷增加，立委洪孟楷特別為新北六區內108個里，額外爭取每里10戶名額，希望提供邊緣家庭溫飽，5日下午前往林口區公所召開說明會，洪也承諾將在2月1日前將物資送到需要的住戶手中。

「村里平安箱」是「行動村里公益平台」從2014年開始針對邊緣戶有物資的需求，卻無法取得政府補助的困境，所設計出的「社會創新」方案，7年來已累計發出10萬箱平安箱，幫助1.5萬個邊緣家庭。「全家」也在去年加入，運用通路優勢，供民眾可以到店面直接申請、認購及領取物資。

立委洪孟楷表示，由於新北的偏鄉與都市落差大，在資源有限的情況下，透過朋友介紹認識禮客集團董事長翁素蕙，對方最後同意透過平台捐贈300萬的物資。為了快速且有效的幫助邊緣家庭，下周將與新北市石門、三芝、泰山、八里和淡水的里長召開說明會，聽取平安箱用途及領取方式，希望物資在最快時間到達需要的用戶手中。

行動村里公益平台執行長林攸信表示，市價700元的平安箱內有米、麵、米粉、罐頭類、油品等，經評估都是民眾最迫切需要的民生物質，2個月內分別領取4次，總價值2800元。未來將持續推動更多、更好的計劃，並號召更多的企業及個人來共同參與，希望幫助更多的人。

(中時 )