台東1名盧姓男子與潘姓女友交往期間，潘女煽動盧男投資虛擬貨幣30萬元後，潘女就避不見面，他這才發現上了詐騙集團的當，事後趕緊向警方報案，這才發現「女友」已不是頭一次犯案。台東縣刑警大隊表示，刑事局已著手偵辦中，呼籲民眾不要輕信虛擬貨幣投資。

40歲盧男在1年前開始與31歲的潘女交往，交往期間女友不斷慫恿盧男投資虛擬貨幣，盧男起先不相信，後來見到潘女經常在他面前提領鉅額現金，經不住誘惑，就投資了30萬元。

台東1名盧姓男子與潘姓女友交往期間，潘女煽動盧男投資虛擬貨幣30萬元後就避不見面，他才發現遭詐騙，事後趕緊向警方報案，這才發現「女友」已不是頭一次犯案。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東1名盧姓男子與潘姓女友交往期間，潘女煽動盧男投資虛擬貨幣30萬元後就避不見面，他才發現遭詐騙，事後趕緊向警方報案，這才發現「女友」已不是頭一次犯案。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東1名盧姓男子與潘姓女友交往期間，潘女煽動盧男投資虛擬貨幣30萬元後就避不見面，他才發現遭詐騙，事後趕緊向警方報案，這才發現「女友」已不是頭一次犯案。詐騙集團甚至提供長達26頁的「KZ雲控平台新手攻略」教學資料。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

盧男在去年12個月想提領投資金額時，赫然發現無法提領，接著女友就搞失蹤、避不見面，他才驚覺有異，認為潘女是詐騙集團成員，氣得向警方報案，這才發現潘女的前夫與「前男友」也遭同樣手法詐騙。

潘女在事跡敗露前，藉故約盧男洽談報警事宜，趁著盧未注意藉機將其手機的App軟體及相關證據全部刪除，讓盧男報警無證物可舉證。

據了解，這家號稱來自香港的「KZ科澤智慧公司」以老鼠會模式，派出年輕貌美的女子同時腳踏多條船，拉多名「男友」當下線，騙到錢後就失蹤；並有模有樣開發「科澤雲控平台」App軟體和撰寫「KZ雲控平台新手攻略」教學資料。

台東縣刑警大隊證實該公司透過臉書、LINE發送兼職簡訊來進行詐騙，目前刑事局已經著手偵辦，全台約200多名受害者，財損超過千萬元，呼籲民眾不要輕信虛擬貨幣投資。

(中時 )