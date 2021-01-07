據實價租金最新資料顯示，2020台北市實價租金最貴住宅，是具有水岸景觀的豪宅「西華富邦」居冠，約180坪月租50萬元，其次則是松山區的經典豪宅「文華苑」，350坪月租42萬元，信義計畫區則是「台北信義」月租36萬元與「信義富邦」月租35萬元，這些豪宅除了在豪宅區段外，有些具備景觀優勢，另外有好的物業管理與社區服務也是吸引租客的關鍵之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中高端的租屋市場的房客除了國內企業主外，還有一些屬於國際盤，有些企業的外派高階主管，對比國際的高端住宅租金，國內的中高端住宅租金水準相較其它國際城市並非特別高，尤其近年產業蓬勃發展，外商公司派駐國內的機會增加，等待疫情過後，許多科技產業也吸引周邊產業鏈的外商來台投資，也會帶動中高端的租屋需求。

實價租金2020豪宅租金最貴第一名是「西華富邦」，該案除了具備水岸景觀視野外，同時也是五星飯店與豪宅的複合式開發案，可提供使用者更多元的服務內容，第二名的文華苑同樣也使屬於飯店和豪宅的開發模式，可提供屋主與租客完善的飯店式服務，加上社區靠近機場與敦化北路，同樣屬於傳統豪宅區段，最近一筆實價月租42萬元。

另外信義計畫區也是企業主或者外派高階主管偏好的租屋區段，除了區域內酒店式公寓規模最大的「新光信義傑仕堡」，區域內的豪宅也時常可見到實價租金紀錄，2020租金第三高是「台北信義」，140坪月租36萬元，第四名則是信義計畫區的「信義富邦」月租35萬元。

(時報資訊)