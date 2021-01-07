由於進入淡季，且逢農曆年，大立光(3008)執行長林恩平表示，1月看起來比去年12月差，2月應該會更低，目前半導體缺貨蠻嚴重的，還是有些問題，但儘管原物料供給吃緊，公司跟供應商已簽好約，沒有缺料問題。

大立光今天下午舉行法說會，公布2020年第4季及2020年財報，旺季不太旺又逢半導體零組件缺料，大立光第4季合併營收為152.92億元，季增3.42%，營業毛利為98.54億元，季增1.47%，由於產品組合較差，單季合併毛利率為64.44%，季減1.24個百分點，為2019年第1季以來單季新低，營業淨利為83.88億元，季增0.9%，營業淨利率為54.85%，季減1.35個百分點，單季匯兌損失約1.6億元，稅前盈餘為85.61億元，季增8.21%，稅後盈餘為69.52億元，季增18.48%，為2020年單季新高，單季每股盈餘為51.83元；累計2020年合併營收559.44億元，年減8%，營業毛利為374.72億元，年減11%，合併毛利率為66.98%，營業淨利為320.36億元，年減12%，營業淨利率為57.26%，稅前盈餘為316.88億元，年減13%，稅後盈餘為245.28億元，年減13%，每股盈餘為182.86元。

展望第1季，林恩平表示，1月看起來比去年12月差，2月有農曆年應該會更低，3月還看不到，由於半導體缺貨蠻嚴重，還是有些問題，無法預估今年第1季跟去年同期相比狀況。

針對法人詢問上游原物料供應是否影響公司生產，以及台積電(2330)等大廠積極擴產，建廠計畫是否受到影響？林恩平表示，公司與供應商已簽好約，沒有缺料問題，公司建廠如預期進行，2023年會有一個新廠落成，若有缺工，公司生產會更朝自動化發展。

(時報資訊)