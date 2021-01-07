藝奇主打鮮美豪華刺生。（王品提供）

王品集團的第一個日本料理品牌，2005年創立的「ikki藝奇」以全新型態華麗登場，嶄新「藝奇」菜單設計緊扣日式料理的核心精神-「鮮」，強調「極炙鮮美、岩燒日料」，以岩板燒手法，用攝氏300度的高溫火山岩直火炙燒A5黑毛和牛，加上厚切1.3公分的生魚片，不能去日本，也能品嘗到日式美食。

疫情當道，王品集團逆勢操作，鼓勵旗下品牌積極升級、調整菜單或改變商業模式，台灣人愛吃日本料理，日料在台灣餐飲市場佔據非常重要的角色，在「聚 北海道鍋物」成功後，「藝奇」跟進升級，除「極上套餐」採用日本頂級A5黑毛和牛，最新鮮的食材、用最自然的烹調方法、更強化刺身品項。

15年前，「藝奇」以懷石與創意料理切入市場，取名「ikki」，是日本發音「一気」(いっき)呼搭啦、有著一口氣飲盡的豪邁，中文取名「藝奇」，則是傳達飲食之手藝、美感、與眾不同，希望能展現新日本料理創意，當時用黑、紅作為品牌識別色，主要是想呈現江戶時代的美學風格。

而在15年後，褪下黑紅的強烈對比，藝奇事業處副總經理馮嘉雯表示：「這次升級再出發，更專注在食材與烹調，讓消費者選擇更豐富、更講究食物美味。」「藝奇」保留了經典的698元套餐，7道選擇，湯物(黃金活蜆土瓶蒸)、先付、三品刺身盛合、主餐推薦美國Prime級霜降牛，用攝氏300度高溫的火山熔岩炙燒，鮮氣逼人、口感絕佳，或者選擇產地直送的透抽佐明太子搭配現炊蕈菇釜飯，絕對是物超所值的盛宴。

馮嘉雯分析，包括丼飯、壽司、生魚片、居酒屋、炸豬排、拉麵、烏龍麵...各種日本料理年產值將近380億元，2018、2019兩年，隨著經濟景氣變化，400元以下日料的消費次數和市佔率，都呈現雙位數成長；但是7成以上的日料市場，仍鎖定400～800元間，特別是千元有找的超值餐廳最受消費者喜愛，「藝奇」698、980元兩個套餐價格，以高CP值，讓顧客享有最大的滿足。

藝奇新增980元「極上套餐」，厚切1.3公分刺身、主餐推薦「極致銷魂和牛岩燒盛合」，包括：日本頂級黑毛A5和牛、無骨牛小排、美國Prime級的霜降牛，一款三享受，幸福滿點；還有產地直送龍虎石斑鍋、岩烤鮮魚、酒蒸鮮味海之幸，山珍海味，全新「藝奇」全心美饌。藝奇以純日式造景、浮世繪、京都風格，打造濃馥日式氛圍，讓顧客彷彿在日本用餐，享受岩板上的究極美味。

(中時 )