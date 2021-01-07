中國大陸大力扶植半導體產業，訂出2025年半導體自製率達70%的目標，不過研調機構IC Insight發布最新報告指出，依目前進展來看，自製率也僅有19.4%，遠遠落後原先預設目標，達成率不到3成。

IC Insights表示，2020年大陸半導體產品自製率約15.9%，產值達1434億美元，雖然比10年前10.2%提升不少，但到了2025年僅比2020年成長3.5個百分點，來到19.4%，意味著大陸之前喊出的7成自製率太過樂觀。

報告提到，2020年大陸半導體產品產值約227億美元，其中總部位於大陸的企業產值 83 億美元，占比約36.5%，跟大陸整體半導體市場規模1434億美元相較，僅佔5.9％。若排除台積電、海力士、三星、英特爾、聯電等在大陸產值23億美元，大陸本土企業中芯國際僅貢獻約60億美元。

IC Insights預期，至2025 年，大陸半導體製造總額將增至432億美元，大陸本土自製產量也僅占全球市場的7.5%，就算大陸企業生產的半導體產品銷量大幅增加，5年後也只占全球半導體市占的10％。

(中時新聞網)