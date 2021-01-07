大陸外交部7日舉行例行記者會，發言人華春瑩回應今（7日）美國國會大廈發生騷動一事，稱相較於去年香港發生反送中事件，美媒稱香港示威者是「一道美麗的風景線」，但反觀今日，美國發生暴動，主流媒體都是眾口一詞譴責這是暴力事件，此外，去年香港沒有示威者死亡，今日美國騷動中已有4人死亡，盼美國人民能夠盡快享有和平、穩定和安全。

華春瑩表示，香港於2019年7月發生反送中事件，示威者損害立法會設施、使用有毒粉末和液體襲擊和圍毆警察，甚至咬斷警察的手指、用刀刺傷警察，但是香港警方保持專業，沒有一個示威者死亡。反觀今日華盛頓發生的事情，暴力程度和破壞程度沒有當年香港發生的事件那麼嚴重，但已有4人死亡。美國的主流媒體都是眾口一詞譴責這是暴力事件，稱這些暴徒、極端分子和惡棍是恥辱，而2019年7月，他們卻形容香港暴力示威者是「一條美麗風景線」，稱美國人民和他們站在一起，這種鮮明的對比及其背後原因是值得令人深思的。

華春瑩強調，希望美國人民能夠盡快享有和平、穩定和安全，另外，大陸中央廣電總台國際交流局的發言人發表一份聲明，提到在華盛頓國會山的包括大陸媒體在內的多家媒體遭到示威者的襲擊，所幸記者均安全，同時也呼籲美方採取必要的措施保障媒體記者安全。

(中時 )