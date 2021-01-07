台電去年出借閒置地供前鎮區振興里社區關懷據點使用，但日前通知要收回並將土地拍賣，該土地位於亞洲新灣區精華地段，面積不大但價值不斐。（林宏聰攝）

前鎮振興里去年向台電借地，設關懷據點服務20多位長輩，花時間和經費整地、添設備，不料使用僅半年多，台電就決定收回拍賣，社區老人不甘受騙舉牌抗議，並呼籲市府協助，別讓市長陳其邁「500個據點」承諾破功。

台電則表示，拍賣土地是早就經董事會決議的，若1月公告後無法順利拍出，可續借給振興里，若賣出，台電也已想好變通方法，一定會繼續支持地方公益。

振興里長鍾明憲指出，4、5年前社區成立關懷據點，當時在大樓裡，因管委會嫌人口進出複雜而撤出，後來一直找地，向公園、學校、圖書總館均借不到合適空間，前年9月終於在立委賴瑞隆協助下，向台電借得獅興路一塊閒置空地。

去年3月雙方公證借用土地，4月點交，當時鍾明憲希望簽約2年，但台電執意1年1簽，後來社區志工同心協力，整理原本雜草叢生的空地，並斥資3、40萬元設貨櫃屋、搭布棚架、牽臨時水電，前後花了3個月，連地面防滑漆都是自己刷的。

「若知道用半年就要被收回，怎可能花錢、花力氣幫台電整地？」鍾明憲去年12月底與台電洽談續借，但對方告知董事會已通過收回土地，並於今年1月拍賣；社區老人很氣憤，認為台電附近還有多筆荒廢20年以上的空地，為什麼不先賣？

眼看3月就要還地，鍾明憲呼籲台電改變心意，並向蔡英文總統、市長陳其邁喊話，盼顧及長輩活動需求，協助另覓合適場地；高市社會局回覆表示，目前透過管道協商中，期讓長輩能延續受到關懷與服務。

立委賴瑞隆則說，台電是企業，當然有權利處分資產，但這塊地位於亞洲新灣區精華段，將來資產價值勢必提升，或許不必急於拍賣，他會繼續努力溝通，希望台電兼顧與地方良性互動，找出更好的方案。

台灣電力公司高雄區營業處業務副處長邱玉典解釋，這塊空地早在2013年即報董事會要進行處理，原本請建商整合開發，但過程不順利，2018年決定自行拍賣，正好里長2019年透過前鎮區公所提出要借用做公益，公司考量拍賣還有一些程序要跑，因此允諾暫時無償借用。

他強調，台電與里長一樣支持公益，目前雖訂於1月公告拍賣，但該地段價格頗高，若拍賣不成將繼續借給振興里使用，假設順利拍出，實際開發也有一段等待期，台電會代向得標建商請託續借，或將台電在振興公園旁的空地借作關懷據點。

(中時 )