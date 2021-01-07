台灣人壽旗下產險及資融兩家子公司於去（2020）年8月分別通過董事會決議，並獲主管機關核准，於今（2021）年1月1日正式更名為中國信託產險和中國信託資融，宣告兩家子公司將結合中國信託集團的品牌綜效，擴展更多元的業務商機。兩家公司並表示，所有保戶及客戶權益維持不變，保戶與客戶無需作任何變更申請。

中國信託產險與中國信託資融並於今（7）日舉行更名暨剪綵慶祝活動，由台灣人壽總經理莊中慶、資融董事長鄭泰克、產險董事長林欽淼率各高階主管們共同出席並參加剪綵，為兩家子公司全新展望與新氣象給予鼓勵。

台灣人壽總經理莊中慶於更名暨剪綵慶祝活動上致詞表示，產險與資融的全新更名，不僅結合中國信託於市場上領導品牌地位之外，也是避免與市場上同業品牌「台灣產物保險」的名稱混淆；更名為中國信託產物保險，不但符合客戶的期待，也因中國信託的品牌加持，有助於業務推展及人才招募。

中國信託產險自成立以來，積極拓展業務並提升客戶滿意度，落實客戶尊榮服務，近年來更積極於保險永續發展，以ESG精神融入商品、服務流程及職場環境中，如創新商品「居家綜合險」鼓勵使用綠色建材，即有優惠理賠，並連續二年獲得卓越保險評比「最佳創新商品獎」；更運用數位科技優化客戶體驗及服務效率，提供如「賴秘書APP」、「B2B新企業平台」、「智能客服」、「視訊理賠」等各項優質服務，實踐低碳行銷；於2019年起即連續取得環境管理（ISO 14001）、能源管理（ISO 50001）及溫室氣體盤查（ISO 14064）三大驗證。

響應政府政策，中國信託產險持續推動強制汽車責任保險，落實法制目的，促進強制險制度之健全與發展，於去（2020）年獲金融監督管理委員會「2020年度強制汽車責任保險差異化管理競賽」獎項肯定。未來，中國信託產險在擴張自身業務的同時，期許成為永續保險的標竿企業。

另專營汽車、（重）機車分期付款及企業租賃、融資業務的中國信託資融，重視客戶需求、顧客尊榮與滿意度，以客製化的作業流程、高品質服務效率與專業技術，致力為消費金融及企業金融服務之最佳企業，並於2019年榮登中華徵信所「台灣地區大型企業排名Top 5000」租賃及分期付款業第5名，及天下雜誌2019「快速成長企業一百強」第27名。更名後將繼續為廣大消費者及企業用戶提供更專業及多元的金融諮詢與服務外，更具有便捷的汽車／機車分期付款，以及高度財務整合功能的企業機器設備租賃與動產抵押分期業務等服務，提供客戶更多元及便利的選擇。

(中時 )