港星呂頌賢擁有俊俏外貌和迷人酒窩，演過不少膾炙人口港劇，1996年在金庸武俠作品《笑傲江湖》中，飾演令狐沖紅極一時，至今仍為經典，被封為「最帥令狐沖」，如今25年過去，他和劇中飾演儀琳小師妹的何美鈿再聚首，兩人凍齡外貌引起熱議。

呂頌賢版本的《笑傲江湖》，之今仍為翻拍劇中的經典，他和何美鈿都因此劇爆紅，被譽為「最帥令狐沖」、「最美小師妹」，25年過去，兩人近日相聚廣州，何美鈿更曬出合照，開心寫下：「令狐師兄難得來廣州，必須盡一下地主之宜，品嚐一下廣州的素食餐」。

呂頌賢和何美鈿再聚首。(圖／翻攝自微博)

只見兩人雖然加起來歲數快破百，但駐顏有術的他們，看上去幾乎沒變，凍齡外貌讓網友都驚嘆不已，「還是一樣美又帥」、「青春瞬間回來了」、「好感動，小師妹和大師兄」、「回憶殺，小時候最愛看的劇」。

呂頌賢剛開始是擔任兒童節目主持，也有演出舞台劇，之後被相中簽約當演員，在亞視演過不少膾炙人口劇集，如《勝者為王》、《戲王之王》、《碧血青天珍珠旗》等，成為亞視最紅當家小生之一，與江華、伍詠薇、萬綺雯並稱為「雙生雙旦」。

(中時新聞網)