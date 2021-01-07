美國國務卿蓬佩奧宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特將訪問台灣。外交部發言人歐江安表示，克拉芙特大使將率團訪問台灣，外交部對此表達誠摯歡迎，我方正就克拉芙特大使來訪細節與美國在台協會（AIT)積極協調中。
歐江安證實，克拉芙特大使此行來訪是首度有現任美國駐聯合國常代訪問我國，展現美國對台灣國際參與的強勁支持，並象徵台美全球夥伴關係的進一步提升。
克拉芙特去年9月16日與駐紐約辦事處長李光章共進午餐，並稱美國正在推動台灣重返聯合國。據悉，克拉芙特一行人下周就會抵達台灣。
(中時 )
美國國務卿蓬佩奧宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特將訪問台灣。外交部發言人歐江安表示，克拉芙特大使將率團訪問台灣，外交部對此表達誠摯歡迎，我方正就克拉芙特大使來訪細節與美國在台協會（AIT)積極協調中。
歐江安證實，克拉芙特大使此行來訪是首度有現任美國駐聯合國常代訪問我國，展現美國對台灣國際參與的強勁支持，並象徵台美全球夥伴關係的進一步提升。
克拉芙特去年9月16日與駐紐約辦事處長李光章共進午餐，並稱美國正在推動台灣重返聯合國。據悉，克拉芙特一行人下周就會抵達台灣。
(中時 )
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