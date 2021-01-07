知名人力銀行調查指出，受到新冠肺炎疫情衝擊，2020年平均月薪的整體調薪率僅 2.9%，創下近五年來的新低，如何在新的一年充實自己，升級好「薪」情，成為許多民眾的新年新希望。看準年輕族群希望提升職場實戰力卻苦無方向的痛點，Snapask 時課問旗下職場未來力培訓品牌 sofasoda 宣佈，即日起推出訂閱制會員，也將在 1 月 30 日舉辦「用戶成長進化論」一日活動，為年輕人訂製以成長思維打造的高效職場升級計畫。

sofasoda 是 Snapask 時課問專為大學畢業生與職場新鮮人推出的「未來力培訓」品牌，期待能為即將進入職場以及正在職場上的新一代年輕人提供實戰力與即戰力培訓、提升自我定位、跨領域協作、批判思維等不同領域的能力，以迎接未來變化加劇的生活與工作環境。sofasoda 觀察到提升自我能力並非一蹴可幾，而是需要長期的累積，因此，sofasoda 邀集台灣各業界的翹楚，以影片、直播、工作坊與案例分析等多元形式，透過實戰經驗分享助力年輕人們培訓未來力。

近期訂閱制風潮再次席捲全球，諸如串流音樂、遊戲平台，甚至電動自駕車業者、手搖飲料品牌均相繼推出訂閱會員。日前一份報告指出，台灣有約三成的民眾願意為訂閱制會員付費，其中，有高達四分之三的民眾年齡層落在 20 至 39 歲，可以看出台灣年輕族群已逐漸建立起訂閱會員制的消費習慣。

sofasoda 鎖定這批想裝備實力卻不知從何下手的新鮮人推出訂閱制會員，將透過每季推出一個主題的方式，由業界菁英分享最前端的專業知識、產業動向和實戰經驗，提供最全面的高效職場升級計畫。內容將涵蓋該主題的專業技能、個人成長、職涯發展等多元面向，用三個月的時間帶領會員快速累積經驗值。

Snapask 時課問台灣總經理王崢表示：「sofasoda 於此時推出訂閱制會員，目標在於推出以『使用者』為中心、真正符合這群新鮮人最想獲得的知識與實力的培訓課程，因此網羅不同領域經驗的國際化講師，為訂閱制會員提供最新企業實戰分析，同時，也能為這群積極想成長的年輕人們連結海內外的人脈資源。」

sofasoda 觀察到，成長思維除了可應用在行銷、營運等商業場景之外，更是通往個人生涯與職涯目標的最佳加速器，因此將訂閱制首季主題訂為「成長思維」，並將在 1 月 30 日於三創生活舉辦「用戶成長進化論」活動。

Growth in Tech－用戶成長進化論｜sofasoda 線上學習平台

除了邀請當紅炸子雞的 podcast 平台 Firstory、電動機車品牌 Gogoro 及 honestbee 資深業界人士作為講師，參與者亦可在會後小聚上與同業交流，集結共同目標的學習夥伴與建立產業人脈。本次活動也首創成長實驗工作坊，由 AWS 成長主管親自教學，並剖析參與者的案例內容，達到學以致用的目標。

(科技)