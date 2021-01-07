檢調偵辦北市中山警分局官警包庇色情案，7日展開第6波偵查行動，台北地檢署林錦鴻指揮調查局北機站、中山分局，兵分8路搜索員警及業者的辦公座位及住處，並將員警陳彥安、涂維廉，停職中員警吳翊銘，及酒店業者邱信瑋、張矩豪、朱永智約談到案，日間移送北檢複訊，全案朝違背職務行收賄罪偵辦。

檢調偵辦中山警分局中山一派出所官警集體包庇色情案，源於2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇，媒介東南亞、中國女子來台賣淫後，經深入追查後，陸續搜索約談，追出員警集體貪汙案。

檢調2020年11月19日展開第5波搜索，並將「嘉麗寶」股東游岳羲、會計莊靖華約談到案後，聲請羈押禁見2人獲准。

檢調7日展開的第6波搜索約談，將嘉麗寶酒店集團酒店店長邱信瑋，與趴車小弟張矩豪、少爺朱永智約談到案，他們從2011年3月起到2018年5月，對當時中山分局中山一派出所第九、十九警勤區員警陳彥安、涂維廉、吳翊銘，以每月6萬元代價行賄員警請求包庇。

(中時 )