大陸男星黃子韜憑帥氣的外型、精湛的演技愛到大批粉絲喜愛，一舉一動更成為媒體關注焦點，他2015年從韓國男團EXO退團後，爸爸黃忠東的娛樂公司「龍韜娛樂」便全力支援兒子的演藝事業，去年黃忠東過世，黃子韜理所當然繼承200億人民幣(約860億新台幣)，近來卻頻頻炫富。

黃忠東過世後，黃子韜很快走出陰霾，不時在社群平台上曬出百萬名錶、跑車、名牌包等等，更和工作人員搭豪華私人飛機到處飛，和粉絲分享超奢華的飛機內裝，炫富行為引起不少爭議，還有網友計算，光是停泊、保養等費用，1年就要花費1700萬人民幣(約7372萬新台幣)，相當可觀。

黃子韜在爸爸過世後時常炫富。(圖/翻攝自黃子韜微博)

私人飛機內部又寬敞又豪華。(圖/翻攝自黃子韜微博)

據悉，黃忠東曾登上山東青島財富榜第7位，名下有12間公司，在當地就橫跨了4、5個產業，他在離世後，黃子韜繼承了所有遺產，向來性格高調的他也開始瘋狂炫富，過去還曾曬出家中豪宅內部，可以看到有許多價格不菲的名畫和限量版模型收藏。

在飛機上還有超大雙人床。(圖/翻攝自黃子韜微博)

黃子韜家裡滿是限量版收藏。(圖/翻攝自黃子韜微博)

事實上，黃忠東剛過世時，黃子韜還曾放話會一肩扛起「龍韜娛樂」的責任，不會讓爸爸失望，「我也會繼續過的越來越好，繼續讓羨慕我的繼續羨慕，嫉妒的繼續嫉妒，讓恨我討厭我的繼續恨我、繼續討厭我，這樣我更有動力讓自己過的更好做的更好！」然而如今卻不斷炫富，也不免引來網友撻伐。

(中時新聞網)