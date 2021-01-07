美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國參眾兩院6日召開聯席會議，認證各州選舉人團的投票結果。儘管鋼鐵川粉騷動於國會大廈之外，但國會依舊認證民主黨候選人拜登，以逾270票擊敗現任總統川普，成為美國第46任總統。拜登將於20日正式就職，成為白宮新主人。

消息傳出後，現任總統川普隨即發布聲明，強調「即使我完全不同意選舉結果，事實也證明我的觀點，但政權仍將有秩序地於1月20日交接」。

話鋒一轉，他表示「會持續確保只計算合法選票」，「儘管這是美國總統史上最偉大的一任任期的結束，卻是美國再次偉大的開端」。

由於國會大廈外鋼鐵川粉騷亂不斷，讓整個過程一度中斷數小時之久；參院牧師布萊克(Barry Black)在國會確認拜登勝選後不久，帶領全體國會議員禱告。禱告詞中除譴責鋼鐵川粉對國會的「褻瀆」，還提醒立法者應該「謹言慎行」。

布萊克表示，「對於美國國會大廈遭到褻瀆，無辜者鮮血橫流、生命喪失、民主遭到威脅而功能失調，我們身感痛苦與惋惜」。「這些悲劇提醒我們，話語何其的重要，生與死的力量全在舌頭之上」，「自由的代價就是永遠保持警醒」。

(中時新聞網)