馬來西亞國有的國際航空(Malaysia Airlines)其母公司馬來西亞航空集團（MAG）7日表示，重整工作即將接近尾聲，希望在2021年首季就可完成作業。

該MAG集團指出，為了企業重整正尋求英國方面的債務償還協議安排(scheme of arrangement)，就等一小部分少數債權人的決定就可以確定。

MAG已經與債權人進行了數個月的討論，並在2020年10月敬告過飛機租賃業者，如果與之重組談判失敗，國家基金和唯一股東國庫控股(Khazanah Nasional)，也就是馬來西亞的國家主權基金，將停止提供MAG資金，迫使MAG進入清算程序。

據路透社得知的消息，MAG集團正與租賃業者進行折扣談判，在走英國法院程序，希望重整計劃能通過並實施。MAG表示，在絕大多數債權人都同意支持雙方協議，已取得順利進展。

MAG補充，將與所有債權人共建雙贏格局，並期待執行重整後的長期業務計劃。

在大馬政府曾明確表示，將不提供金援或擔保債務後，MAG於2020年11月，轉向求援馬來西亞國家主權基金。不過，大馬國家主權基金也指出，任何後續金援行動，將先視MAG跟債權人與租賃業者的談判結果而定。

(時報資訊)