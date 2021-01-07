中磊(5388)去年因疫情帶動居家辦公、視訊教學等頻寬需求攀升，全年營收達361億元，創歷史第三高。

中磊去年12月營收為幣33.1億元，累計第四季營收達105.8億元，創單季營收新高紀錄，較前年第三季營收94.6億元，季成長率為12%，亦較前一年同期營收年增11%。累計2020年全年營收達361億元，相較前一年營收318億元，營收年成長率達14%，全年營收亦為公司歷史第三高紀錄。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，居家辦公、視訊教學、串流娛樂等遠距應用帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬升級需求。中磊受惠於線上經濟趨勢，去年全年營收較前一年逆勢成長14%，去年第四季營收更刷新單季營收新高紀錄，表現亮麗。

因應疫情，中磊集團產能包含台灣、蘇州、菲律賓及印度等多元據點，彈性滿足客戶需求。同時，中磊持續強化全球布局，除深耕既有主力市場外，更積極拓展東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場，電信市占率持續提升。迎接5G商轉元年，中磊深耕新產品領域，1包括WiFi 6無線設備、新世代光纖接取設備、DOCSIS 3.1 Cable產品、5G小型基地台、5G CPE、智慧物聯網等加值應用，為整體營運再添動能，成長可期。

(時報資訊)