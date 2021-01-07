美參院選舉結果，民主黨和拜登團隊將在參院獲得關鍵少數的勝利。亞洲主要股市包括中國股市周四收紅。惟港股受到所謂外圍風險的影響收黑。

周四香港恆生指數收跌143.78點或-0.52%，為27548.52點。國企股(H股)跌103.10點或-0.95%，為10796.73點。電訊股跌4.77%，為表現最差的板塊。

三大電信商一反周三全面收紅的局勢，中國聯通跌11.35%，中國電信跌9.37%，中國移動跌7.18%。在美財政部長勸說下，紐約證交所政策再轉彎，重新回到初始的對中國三大電信商的下市要求。

重量級權值股騰訊跌4.69%，報568.5港元；阿里巴巴跌3.91%，報221.0港元。媒體傳出，美國將禁止美企和個人投資阿里和騰訊的股票，美國防部和財政部正在討論中。

資本市場預期將產生連鎖效應之下，恆生科技指數大幅下挫2.42%；華虹半導體跌6.22%，小米跌5.6%。

中芯國際逆勢上漲2.7%，報22.6港元。中芯收到美OTC市場通知，周三交易結束後，其證券將被撤出OTCQX市場。中芯在紐約交易所下市後，一直尋求在OTCQX市場交易。

(時報資訊)