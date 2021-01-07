台灣民眾黨2020大選拿下5席不分區立委，躍升國會第三大黨，「台灣民眾黨淡水線上服務處」粉絲專頁去年成立接受陳情，民眾黨不分區立法委員邱臣遠6日首次在淡水區舉辦會勘，外界聯想是民眾黨開始布局2022年選舉，邱臣遠說，盼在農曆春節後於板橋成立新北市黨部或總服務處。

邱臣遠說，新北市有403萬人口，是選舉的重中之重，黨部一直在為新北黨部選址，地點以行政中心林立的板橋區為主。由於台灣民眾黨在新北市立委、議員席次掛零，因此以「線上黨部」耕耘，目前淡水、板橋等地都有黨員或黨代表。

邱臣遠表示，各區目前都有黨員、黨代表為民眾服務，但民眾和基層希望成立實體黨部，他也持續向黨中央反應地方需求，目前則是先透過黨代表服務、立委會勘選服努力，熟悉地方後，才會成立服務處或黨部。

媒體詢問，是設立總服務處，或一次到位成立新北黨部？邱回應，視實際需求而定，屆時也會討論主委或總幹事遴選方式，民眾黨已陸續在宜蘭縣、基隆市、花蓮縣、台東市、台北市成立服務處，新北市是最後一塊重要版圖，他希望可以在今年第一季之前或農曆春節後完成設置。

(中時 )