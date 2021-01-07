疫情罩頂，烘焙業八月堂不畏疫情干擾跨海與日本花藝大師木村貴史設計品牌plantica攜手聯名推出絕美系花可頌，即日起於京站等限定店開賣。

八月堂可頌目前在全台百貨通路計有25家店，海外涵蓋中、港、澳、加拿大、馬來西亞等35店，八月堂品牌總監李旻勳指出，疫情在2020年3、4月衝擊最明顯，但由於係外帶商品，台灣全年度相對成長10％，而海外據點包括香港等均有成長，2021年拓展計畫預計第一季於泰國拓點，而台灣南北均有新店型要開。

八月堂此次攜手plantica合作，主要拓展更多不同的可頌口味，截至目前為止，八月堂已推出超過120種口味可頌，並創下超過1,600萬顆可頌銷售紀錄，以2020年來銷售量高達700萬顆。與plantica設計合作包括將花的美感融入可頌美味中，以及店櫃設計、包裝上。

plantica為日本花藝大師木村貴史所創立花藝設計品牌，所創造400多種花卉圖案以寫實華麗風格為名，受到愛馬仕、LVMH、資生堂、星巴克、UNIQLO、PUMA、CONVERSE、HELLO KITTY等精品時尚品牌青睞，曾運用在流行服飾、生活用品或是商業空間上。

(工商 )