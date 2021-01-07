由於美國喬治亞州聯邦參議員決選，民主黨贏得全部兩個席位，進而掌控參議院，換言之，當選總統拜登完全執政，也是10年來首次出現一黨掌控參眾兩院和白宮，法人表示，華府政治權力格局將發生重大變化，持續看好美股後市。

對於一黨完全執政後，聯博表示，根據歷史經驗，無論是民主黨或共和黨的全面執政時期，長期股市年化報酬率達8％，僅略低於兩黨分立政府時期的10％。長期而言，領漲類股可能出現輪動，但提供有利永續發展的產品與解決方案的企業可望成為受惠者。

至於一黨執政後較不利的產業有，聯博說，會排放碳的能源、公用事業與原物料等傳統產業，因為補助可能遭到刪除，同時可能面臨碳稅的衝擊。另科技業者也可能面臨更嚴格的隱私權保護與反壟斷法規。股價具吸引力的企業短期可能相對不受影響，例如屬於景氣循環與防禦型產業的公司，金融產業則可能受惠於殖利率曲線陡峭。

儘管醫療保健類股有疫情利多，且與經濟連動性較低，聯博認為，拜登政府將不會推動全民健保方案。其他有助於大幅改善醫療結果的產業，如醫療科技、動物保健、醫藥等，在拜登執政下可望持續蓬勃發展。

安本標準投信投資長彭炫通則表示，目前拜登看似完全執政，但民主黨在參議院並非取得穩定多數席次的情況下，針對企業與高收入者大幅調升稅率；或是對環境、科技與金融加強法規管制等具較爭議性的政策，應難以推動。因此，預期拜登政府將實施有限度的刺激方案，僅可能對企業與高收入者微幅加稅，貨幣政策仍偏向寬鬆。經濟復甦與金融市場還是可以獲得相對的支撐，因此美股處於震盪走高的格局不變，類股也將持續輪動，像是汽車、零售、旅遊、觀光或是工業等與景氣循環相關的類股，隨著經濟回溫，也將吸引資金流入。

野村環球基金經理人紀晶心表示，美國民主黨於總統與國會完全執政，有利政策推動，帶動經濟復甦與進出口需求。展望後市，股市中多格局不變，不確定性降低有利投資人追價意願，其次，川普終於簽署疫情紓困法案，啟動對企業和個人的援助並避免政府停擺，將對股市提供一定程度的支撐，最後，美國聯準會寬鬆政策方向未變，加上疫苗開始在歐美各國施打，接下來全球經濟可望邁向更廣泛的復甦；惟近月仍須留意疫情反覆，持續建議投資人可逢回布局於股市。

(工商 )