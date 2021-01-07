為培育「三鶯藝術城」人才，教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團合作辦理「第4屆新北市全國精品金工競賽」，本次競賽以台灣風情為設計主題，163位全國大專院校、高國中生參賽。新北市教育局表示，在鶯歌辦理推廣珠寶金工競賽是市府推動三鶯文創整合計畫重要的一環，希望藉此培育珠寶工藝人才，讓新北學子走向國際。

教育局指出，這次精品金工競賽分成手繪／3D繪圖、精品工藝2組，前者以各類寶石作為主要設計元素，後者則以925銀板材現場製作，展示取胚、整修、鍛敲等技術，學生須運用寶石特性，將台灣美麗風情、淳樸民風等特色呈現，整個賽事共有66位學生獲獎。

就讀鶯歌工商美工科2年級的廖元齊獲得精品工藝高中職組第2名，他表示，自己在上高職前就曾接觸金工，高一開始接觸學校產學合作課程後，更加確信自己喜歡金工，除了上課練習外，自己每周課餘時間會練習3至4小時，精進焊接技巧，對於這次獲獎感到既興奮又意外，希望未來能開設自己的工作室，教導其他對金工有興趣的學生。

教育局長張明文表示，新北市一直努力推行八年一貫精工珠寶教育，銜接國中、高中到大學相關課程，推動暢通升學管道，希望藉此讓鶯歌文創城藝文城發揚光大，尤其三鶯文創城是未來重要文創產地，透過競賽來培育當地珠寶工藝人才，深化專業技能、縮短產學落差，讓新北市的孩子成為專業人才走向國際。

(中時 )