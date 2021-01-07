疫情導致無法出國，春節期間想吃飯一位難求，以漢來美食為例，位於漢來大飯店與漢來巨蛋會館的兩座國際宴會廳和往年一樣推出不同主題的除夕圍爐宴及娘家宴，都已提早預訂一空且較去年大幅成長，以及漢來海港自助餐全台7家分店也早已滿訂，公司其他中西日式品牌餐廳也陸續滿訂中，皆不輸以往年度的預定席次。

在國人仍無法自由出入境所帶動的強勁內需下，國內餐飲業在農曆年前仍可有不俗的成績。漢來美食認為，進入2021年，即便疫情受到控制，國人長期已養成的外食習慣不易改變，應可逐漸回升民眾消費意願及增加餐飲預算，而整體經濟回溫後，企業有機會加碼員工的聚餐預算，持平而論，餐飲業在2021年的經營環境預期可較2020年好轉。

漢來美食今（7）日公告12月營收，單月營收為3.57億元，月增15％、年增3 ％；第4季營收為9.99億元，季減1％、年增6 ％；下半年營收20.13億元，較上半年增39％、年增7％。漢來美食7～12月每月均站上歷史同期新高，創造連續６個月刷新單月同期新高、連續２季創單季同期新高的紀錄，進而推升下半年度創下歷史新高，大幅填補2月~6月負成長的業績，結算全年營收較去年的減幅收斂為8.37％。

漢來美食表示，疫情對公司尾牙宴會生意雖有影響，因應方式是讓企業客戶拆分成數個小型尾牙、小型春酒的型態代替大型聚會，以降低對群聚感染的疑慮。此外，也以餐飲禮券和禮盒的優惠組合推薦給企業客戶以取代尾牙聚餐贈送給員工。

(中時 )