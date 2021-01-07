被列專案輔導學校 不得設置支領報酬的董事長或董事

為防止董事浮濫支領報酬，教育部近日預告修正「學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準」，學校財團法人不得置支領報酬的專任監察人，置支領報酬的專任董事長或董事者，以一人為限；情況危急的專案輔導學校，則全部不能支薪。

根據之前條文，專任董事長、董事、監察人得支領報酬，每人每月得支領數額，以該學校法人所設最高一級私立學校教師本職最高年功薪、學術研究費及一級主管之主管加給合計數為限；二、全體全年度得支領總額，以該學校法人及其所設之所有私立學校該學年度總收入之1％為限，並不得超過1000萬元。

不過教育部表示，鑑於近年少子女化趨勢嚴峻，私立學校財務狀況面臨衝擊，且經查部分學校法人專任董事疑有浮濫支領報酬情事，為穩定私立學校財務狀況，避免專任董事浮濫支領報酬，因此研擬修改規定，明定支領報酬之專任董事長或董事以一人為限。而支領報酬的專任董事長或董事，不得再支領出席費、交通費及其他費用。

教育部說，學校財團法人應置專職或兼職稽核人員，或指派學校稽核人員兼任，辦理學校法人稽核業務，但應無置支領報酬專任監察人之必要，因此將修改規定，明定不得置支領報酬之專任監察人。

此外，教育部指出，被列為專案輔導學校者，考量其財務狀況已嚴重影響學校運作，因此將新增規定所屬學校法人不得置支領報酬的專任董事長及董事。

(中時 )