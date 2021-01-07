柯有倫（左起）、昆凌、曹佑寧、范逸臣和高英軒齊聚為電影造勢。（吳松翰攝）

製片人劉畊宏、彭小刀與導演陳奕先出席電影記者會。（吳松翰攝）

昆凌7日出席主演的賽車電影《叱咤風雲》，該片由周杰倫監製，即便當天遇上寒流大冷天，她仍小露美胸，身著黑色貼身連身褲裝，身材凹凸有致，撇日前懷第3胎的傳聞，被問此事，她大方笑答：「我只是想展現我肚子沒有那麼大而已！」昆凌在片中開賽車，她曝私下會開車但不開快車，也經常去練GO CAR，訓練膽量，「有問過先生如果我真的組女生隊去比賽，他就會我『你瘋了嗎』」，而導演陳奕先也透露昆凌開車上手後，反倒要叫她不要衝過頭。

昆凌在片中與曹佑寧曖昧，不過尺度僅止於握手和擁抱，被媒體問起此安排是否因為是周杰倫監製而有所節制，導演則解釋2人關係「可親可不親」，也說《叱咤風雲》在這個時間上映，希望能在逆境帶給觀眾正能量。昆凌當天跟著觀眾一起看試片，哭點低的她，也被劇情感動到哭，她自認比起哭戲，生氣的戲反倒難倒她，「以往常常氣到哭，哭對我來說相對簡單，但生氣的情緒對我來說門檻比較多，因為私下我生氣到一個點就會想哭，哭是與生俱來，但生氣的戲，只好想辦法讓自己融入劇情」。

周杰倫在片中客串3場戲，導演透露當初「地下車王」的角色，非他莫屬，「問他演出意願就很阿莎力就答應，那時候才想3場戲會不會太少了」，而他拍片到了賽車場也有下場開車小試身手，導演說：「所有演員到了賽道好像回到5歲一樣，都想要下去玩玩！」周杰倫18日將迎接42歲生日，昆凌過去就曾送過要價近千萬元的車子當作生日禮物，好奇這次將準備什麼驚喜時，她笑說：「今年想不到要送什麼！」被問之前是車子，現在會不會是送房子呢？她則說：「那送他《叱咤風雲》了！」該片16日全台上映。

(中時 )