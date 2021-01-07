◎急凍範圍擴大 連6天超長寒潮襲台

寒流今(7)日來襲，溫度將會越晚越冷，氣象局下午對21縣市發布低溫特報。今日寒流南下，明(8)日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷；今日各地氣溫下降，局部地區已出現10度以下低溫；今晚至明日白天局部地區有機會降至6度以下，民眾務必加強保暖、防範低溫帶來的寒害。

◎國際疫情緊張 美光專案團來台喊卡

經濟部力拚開放外國商務人士來台洽商投資事宜，推升台灣經濟，日前與中央流行疫情指揮中心談妥「經濟泡泡」。外界期待專案定案後，美系電子大廠美光將搶下頭香，但據了解，專案的首發團並非美光，為美系生技大廠，且美光也因為疫情考量，暫時不規劃來台洽談合約細節。

◎假交往真詐財 台東男子遭投資詐騙30萬

台東1名盧姓男子與潘姓女友交往期間，潘女煽動盧男投資虛擬貨幣30萬元後，潘女就避不見面，他這才發現上了詐騙集團的當，事後趕緊向警方報案，這才發現「女友」已不是頭一次犯案。台東縣刑警大隊表示，刑事局已著手偵辦中，呼籲民眾不要輕信虛擬貨幣投資。

◎玖壹壹洋蔥頻出包 健志開罵爆粗口

《極島冒險》播出3集至今YouTube頻道已破1萬人訂閱，甚至FriDay觀看排名甚至超越韓綜。上週春風難得在鏡頭前首次透露「我媽媽不見了」，逼哭眾人，意外觸碰許多觀眾心中最柔軟的那一塊。本週將播出餐酒館營業前夕，3人試菜卻手忙腳亂，負責烤台的洋蔥頻出包，不是香腸烤到燒焦，就是醬料還沒準備好，讓健志忍不住氣罵：「你這樣怎麼開店啊？！」

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(中時新聞網)