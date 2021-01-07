記憶體模組廠十銓(4967)去年12月營收7.65億元，年增11.76%，2020年全年營收達77.15億元，年增11.76%，且創歷史新高。十銓看好今年記憶體市場，今年公司營收朝向90億元以上新高目標邁進，年增近2成。

十銓2020年12月營收7.65億元，年增27%、月增37.5%，受惠於宅經濟推升儲存需求及終端庫存偏低，12月北美Amazon銷量月增673%，挹注營運。

十銓聚焦三大重要成長動能，電競、SSD、工控，12月SSD銷量月增逾三成，2020年全年，SSD和電競銷量年成長逾五成。

展望本季，歷經中美貿易戰、疫情等因素，導致晶圓廠、封測、原物料整體供應鏈全面吃緊，目前觀察，原先受疫情打亂建置速度的伺服器與雲端資料中心客戶，遞延的採購動能已有復甦信號；十銓積極投入研發，強化各產品線爭取客製訂單，同時，針對第一季Intel/AMD新款CPU量產及主流型號繪圖晶片上市後的PC換機潮做足準備，全力衝刺產品市占，今年可望陸續開花結果。

針對今年營運，十銓年營收目標92億元，相較去年的77億元成長逾19%，並力拚全年獲利持續挑戰新高。

十銓表示，現階段半導體因原廠停產和產能減少，造成DDR3需求反增價漲，客戶採購需求提高，對十銓整體營收帶來正面效益。公司樂觀看待2021年記憶體市場景氣與業績表現，瞄準四大領域商機，分別為5G、IoT、雲端伺服器、車載等新興儲存應用需求，在邊緣運算的高速存儲、5G基地台及串流遊戲等大量數據處理及高速運算領域等應用。

此外，十銓加速開發次世代DDR5記憶體模組，積極與各大板卡廠合作，預計最快今年第三季推出DDR5新世代記憶體，進而帶動業績。

(時報資訊)