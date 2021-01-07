台股一反昨天跌落萬五之下的頹勢，加權指數今(7)日不僅重返萬五大關之上，甚至再推升指數至歷史新高15270點，多頭氣勢萬馬奔騰，元月行情跟著火燙，今天台股大漲230點，漲幅1.54%，成交量3388億元，護國神山台積電(2330)今日同步激情演出，盤中一度來到570元的歷史天價，收盤漲幅2.91%，大漲16元，收在565元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，這波全球資金潮持續發威，包括全球主要央行維持貨幣寬鬆，美國也加碼通過9000億美元的紓困金，帶動市場資金買盤不斷，可預期未來台股持續出現看高不是高的機率相當大，未來一季指數區間將落在14000-16000點之間。

葉獻文進一步說明，台股有多項優勢，包括股市殖利率在主要股市中相對具有吸引力，據統計，目前的負利率債券總額來到歷史高峰18.38兆美元，相比之下，台灣股市殖利率扣除無風險公債殖利率後，仍有高達2.89%的報酬，自然吸引法人資金回補力道，進而帶動指數走升。

葉獻文建議，投資人可等待下周四晶圓龍頭大廠法說與會上針對市場所做的展望，屆時公布的展望將成為台股多頭續航力強弱的風向球；目前市場對於晶圓龍頭大廠予以正面期待，首季將展現淡季不淡，多家外資券商也持續調升其目標價。

葉獻文分析，這波推升指數來到萬五之上的力道，除企業獲利與經濟成長等基本面繳出亮眼報酬，有一部分來自於原料價格、報價上漲的漲價題材帶動，且美國參眾兩院確定由民主黨全部拿下，市場正面看待此結果，亦有利於全球原料等價格表現，進而帶動傳產股等先前漲勢落後的族群展開補漲行情，短線看好TFT、DRAM、Wafer、驅動IC、鋼鐵等類股。

(時報資訊)