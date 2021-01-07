逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開高走高，加權指數再創新高，終場上漲230.87點，漲幅1.54％，收在15,214點；櫃買指數亦同步上1.87點，漲幅1.01％，收在186.13點；三大法人進出方面，外資轉買164.53億元，投信續賣4.41億元，自營商買超42.8億元，惟外資法人於台指期賣超1,668口多單，累計淨空單部位為12,796口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

雖台股6日爆出4,373億元的大量，在獲利回吐賣壓大舉出籠下，大盤上下震幅逾360點，收黑K棒，使市場人人自危。不過，整體架構並未出現爆量長黑、島狀反轉下殺型態，不論10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線，仍續維持多頭排列向上走勢。

隨疫苗問世，並於歐美各國進行施打後，預期全球景氣可望強勁復甦，加上資金熱錢效應延燒、外資買盤歸隊、內資心態積極偏多下，盤面仍不乏有眾多好股票活蹦亂跳。不僅權值股台積電、鴻海，包括安集、國碩、達能、碩禾、同致、車王電、中探針、佳凌、為升、廣華-KY、志聖、萬潤、光洋科、洋華欣技、廣錠、精星、耀登、訊芯-KY、亞德客-KY、立德、懷特、宏遠證等，表現強勢，顯見市場人氣尚在，仍可維持「低接不追高」原則。

個股方面，本周納入投資組合的億光，不可見光、背光與車用需求增加，明年營收雙位數成長可期，雖股價急漲後，短線拉回整理，惟產業、基本及籌碼面均有利，只要量價不失控並，守穩5日或10日線不破，後市仍有上漲機會。

(工商 )