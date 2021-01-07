運達投顧分析師洪任浚表示，大盤憑藉台積電（2330）、與台達電（2308）的強攻下，再度見到歷史新高，加權指數有權值類股撐盤，惟個股間差異別亦相當大，漲多的航運個股回檔修正，資金則轉向塑膠與電子股。

國際石油組織（OPEC）開會決議小幅增產，對市場供應量幾乎並未改變，而美國原油庫存出現下滑走勢，代表市場需求正持續成長，亦帶動油價再創波段新高每桶50美元價位。全球熱錢效應不僅帶動股市上漲，帶動原物料價格開始出現大行情，鐵礦砂價格上漲亦帶動鋼鐵股一波漲勢，而原油價格上漲，亦將使塑化產品價格上漲，類股間輪漲輪動、邁向新高。

觀察景氣循環股，可發現通常景氣谷底要反轉時，企業財報數字都不會太漂亮，在操作上必須反過來觀察，例如：台塑集團在油價低點時具有庫存，庫存差價將影響財報數字，油價自谷底反彈時，手上買的低價原油就會帶來極大的利潤空間。

個股方面，本周納入投資組合的華夏，PVC價格上漲，帶動獲利向上提升。

此外，下游的塑化產品亦是如此，大陸推行騎車戴安全帽政策，一度造成安全帽價格暴漲而暫停推動，歷經五個多月的政策宣導後，今年開始強制規定。將帶動安全帽的需求增加，其中最重要的材料就是ABS塑膠粒，上游SM價格下跌，加上市場需求不減，企業獲利亦將穩定增加。

(工商 )