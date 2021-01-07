國光生（4142）2020年自結營收18.68億元，年增43.8％，創歷史新高。國光生表示，2020年國內外流感疫苗出貨順暢，產能滿載，2021年第三季第二條無菌針劑充填線加入後，充填總產能將擴大至每年約1億劑，相當於目前產能5倍，可望帶動出口營收起飛，開拓海外版圖。

分析師認為，國光生技2020年營收數字換算每股EPS可望上看3元。2021年預計將取得多國四價流感疫苗藥證及子公司安特羅腸病毒疫苗藥證將到手，過去幾年的國際市場佈局已漸漸看到成果；推估2021年營收成長率約達二成以上。

國光生2020年12月營收1.27億元，第四季營收8.21億元，較2019同期成長30.88％，季增32.93％。

繼成功布局大陸、歐洲、美國等市場後，國光生2021年除強化耕耘台灣四價流感疫苗、東南亞四價流感疫苗銷售量、Sanofi專業分工生產（北半球）、大陸天道醫藥專業分工生產（歐洲）、新冠疫苗檢驗試劑銷售（安特羅）外，還將新增大陸四價流感疫苗銷售、Sanofi專業分工生產（南半球）。另與日本sumitomo集團合作開發新一代流感疫苗，蓄勢切入日本市場，國際布局更上層樓。

新冠肺炎Covid-19入冬後再次發威，全球疫苗廠仍舊馬不停蹄與疫情賽跑，國光生指出，有無政府補助從來不影響國光新冠疫苗開發計畫，未來仍將持續進行國內及國外二、三期臨床試驗規劃，全力開發新冠疫苗。國光有決心也有信心，終將會產出更完善的新冠疫苗，與全民共同為防疫而戰。

(工商 )