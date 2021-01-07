由於高爾夫球運動人口增加，帶動球具銷售上揚，運動用品廠商追加高爾夫球桿頭訂單，加上代工的腳踏車架訂單滿滿。大田（8924）2020年12月營收達4.75億元，創下2016年1月以來的單月營收新高，在需求的帶動之下，大田的訂單能見度已到今年6月了。

大田7日公佈2020年12月營收約4.75億元，2020年全年營收約39.52億元，還比2019年的39.20億元，微幅成長0.80％，完全擺脫2020年上半年的疫情衝擊。

大田發言人鍾政義7日指出，大田的單月營收自從2016年1月的5.30億元之後，單月營收就未超過此一數字，2020年12月的4.75億元，可說是創下5年的新高紀錄。

他說，2020年12月營收旺，主要是美國的高爾夫球運動夯，打球人口增加，帶動球具需求，球具廠商追加訂單、以及開發新品的訂單，促成大田營收大幅竄升。

鍾政義表示，大田轉投資的領航複材科技，代工腳踏車架的產線也滿了，對大田營收也有明顯貢獻，腳踏車架代工的能見度，一直到今年6月都沒問題。

他說，目前適值高爾夫球桿頭代工產業旺季，在需求持續的情況之下，2021年3月底前，可望旺季很旺，有些訂單甚至排到6月產能了。

(工商 )