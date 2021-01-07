新冠肺炎疫情持對於進入產期的台東鳳梨釋迦外銷首當其衝，對此，鳳梨釋迦產業策略聯盟與台東地區農會共商對策後，首波推出75折優惠，期能讓釋迦農度過寒冬。（蔡旻妤攝）

新冠肺炎疫情持對於進入產期的台東鳳梨釋迦外銷首當其衝，對此，鳳梨釋迦產業策略聯盟與台東地區農會共商對策後，首波推出75折優惠，期能讓釋迦農度過寒冬。（蔡旻妤攝）

面對新冠肺炎疫情持續延燒，進入產期的台東鳳梨釋迦外銷首當其衝，尤其中國大陸市場提高檢疫標準及核酸檢測措施，加上貨櫃不足，通關時間大幅延長等問題，對此，鳳梨釋迦產業策略聯盟與台東地區農會共商對策後，首波推出75折優惠拓展國內市場，期盼能讓釋迦農度過寒冬。

台東釋迦栽種面積達5500公頃，其中鳳梨釋迦就占1800公頃。但受新冠肺炎疫情導致今年外銷事務不順遂，除了貨櫃及船班調配不順，檢疫、消毒、核酸檢測延長通關時間，也影響果品品質及鮮度，雖然今年無颱風，釋迦產量增加，但價格卻跌了2成。

台東地區農會總幹事李建通說，農會推出首波優惠方案，即日起至20日，6公斤裝A級鳳梨釋迦，1箱約7至12粒，同一地址團購20箱，1箱就從含運費原價800元，優惠價只要600元；請民眾至台東地區農會官網或電話及鳳梨釋迦產業策略聯盟洽詢，就能訂購優惠又優質的鳳梨釋迦。

李建通強調，現在鳳梨釋迦價位處於低點，希望政府相關單位能協助行銷，透過通路多元促銷、媒合企業團購、網路電商平台、加工業者開發等，協助農民增加曝光度。並推出促銷優惠活動，行銷台東最優質的鳳梨釋迦給大家，共同帶動鳳梨釋迦國內市場。

(中時 )