員林市中央社區發展協會在關懷據點裡帶著爺爺奶奶一起彩繪燈籠，市長游振雄到場關心大家上課彩繪的情形，也豎起大拇指說讚。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

為活絡年節熱鬧氣氛，員林市公所將於除夕夜起至元宵節期間，首度自辦牛年元宵燈會，還將號召全市各級學校、社區民眾彩繪燈籠，去年底發出7500個素面燈籠，將於15日前收回；不少參與學校已搶先將完成作品分享於臉書，讓更多人感受到熱鬧喜氣的年節氣氛。

員林市長游振雄說，這是員林市首次舉辦元宵燈會，自2月11日至3月1日止；無論白天、夜晚都呈現出不同風情，為日常街景增添新亮點，璀璨的燈海點亮了靜謐的員林街廓，色彩繽紛又充滿濃厚的年味。

2021員林燈會以員林公園為主燈區場地，以「金牛富員」搭配10座富涵員林意象的副燈，另有客家花布燈區、美食燈區與光影燈區；除了福寧宮、廣寧宮、興賢書院等6家宮廟，建大輪胎、曼黛瑪璉、員榮醫療體系與百果山探險樂園等在地企業，也都響應在員林車站與重要路口設置裝置藝術；台懋企業則贊助公所50萬元，地方結合民間力量，加大燈會辦理規模。

其中，員林車站至員林公園、光明街商圈，沿路將布置7500個彩繪燈籠及客家花燈，將邀集員林市9所國小、員林家商、員林農工、員林高中等，共計4000多名學子，與多個社區民眾參與彩繪燈籠創作。

游振雄說，除夕夜晚間8點正式點燈，2月26日元宵節晚會熱鬧滾滾，謎題多元、獎品豐富，邀請民眾一起提燈籠、賞花燈及猜燈謎，感受傳統節慶熱鬧氛圍，除夕、元宵都將有限量金牛小提燈免費發送。

(中時 )