美國國務卿蓬佩奧今(7)晨宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣。而在同篇聲明中，蓬佩奧指出，台灣展現出「一個享有自由的中國」所能達成的成就。對台灣讚譽有加，似乎台美關係又更上層樓，但中華戰略學會研究員張競指出，這其中恐怕充滿許多叫人不寒而慄的問題。

張競今日在臉書中指出，在現在這個當下，蓬佩奧稱呼我國為「自由中國」，倒底是在打什麼主意？是否有可能在佈局，川普臨去秋波來個豬羊變色，讓中華民國與美國復交，留下個讓拜登無法處理的難題呢？

張競表示，他專業在安全戰略，講穿了就是專門思考鬥爭壞主意，以便維護善良崇高目的。而川普政府現在的行徑讓他不禁開始思考，現在川普對於敗選充滿恨意從今日國會暴亂，總算露出真面目，川普根本不在乎留下爛攤子給拜登，若現在與我復交，表面上我們是獲利，但事情真是如此單純嗎？

張競指出，與哪些國家斷交、建交，是美國總統專屬權利，而川普向來自私自利，現在更是對美國選民充滿恨意，此時搞亂大局，他根本就不在意，只是重新建交確實是招狠棋，假若真是導致戰爭，那就會是「中了川普的計、壞了拜登的局、挑起北京的氣、要了臺灣的命」，台灣恐因此成最大輸家！

以我國立場而言，與美復交固然好，但目前的川普政府明顯藏有「惡毒奸計」，在這一步的選擇仍須謹慎思考；不過回頭一想，儘管這明顯就是抹了藥的毒蘋果，我國全國上下又有誰能夠加以婉拒呢？張競表示，以綠營國安高層的水準與格局，會如何接招、怎樣下棋？「真是叫人不寒而慄！」

至於北京呢？中南海面對如此變局又將如何反應？能否穩得住氣、冷靜處理，不被川普將軍？張競坦言，沒有人知道答案。

(中時新聞網)