花旗(台灣)銀行與RE-THINK台灣重新思考環境教育協會（簡稱RE-THINK）、RC文化藝術基金會及foodpanda富胖達共同打造「回收大百科」（http://recycle.rethinktw.org/），將101種垃圾拆解，透過風趣幽默的擬人化介紹，搭配活潑生動的雙步驟拆解與分類及懶人包，強調「每個迷路的垃圾，都有個丟錯的主人」，讓民眾能輕鬆學習、正確行動，幫助垃圾找到正確回家的路。

你知道將帳單信封丟入紙類回收可能是錯誤的行為嗎？根據回收素養問卷調查與環保署破袋垃圾採樣分析顯示，高達九成民眾有回收習慣，卻有四成垃圾被分類錯誤，顯示台灣民眾雖多有回收認知，但回收知識卻僅在及格邊緣。

花旗(台灣)銀行政府事務暨公共事務長潘玲嬌表示：「花旗台灣積極推動企業永續發展的ESG三大面向。在環境方面，我們響應政府的減塑、海洋保育與綠能政策，並將環保願景串連聯合國的永續發展目標，希望與這塊土地共生、共榮，為下一代創造淨土。根據調查顯示，有九成的民眾有回收習慣，但迷思卻也無所不在，錯誤的回收方式往往讓回收價值功虧一簣。花旗希望再次藉由RE-THINK的創意與活力，提升民眾的回收知識，透過全新的『回收大百科』，從上游系統知識教育著手，同時響應環保署2030年環境保護計畫中『垃圾變資源』的具體目標。」

根據環保署垃圾破袋的採樣分析顯示，紙類、廚餘與塑膠是最容易被民眾丟錯的三大宗回收垃圾。潘玲嬌進一步指出，為減少紙張耗費，花旗積極推動「電子帳單」，鼓勵客戶善用數位科技，以電子帳單取代傳統紙本帳單，截至目前，同意註冊花旗電子帳單，或線上瀏覽帳單服務的新客戶已經接近九成。

根據國內史上最大、超過3.7萬份樣本的回收素養問卷調查顯示，有九成民眾表示自己有回收習慣，但是回收知識卻都在及格邊緣，包括寶特瓶需完整回收、廚餘須分開等項目都不及格。此外，儘管民眾平常都會做回收，但卻面臨垃圾桶標示不明 （52％）、不同地方規矩不同 （49％）、不知道該丟什麼類別 （48％）等問題。

(中時 )