高雄市長7日視察高市鳥松區神農路道路刨鋪、美山路新增箱涵工程。（袁庭堯攝）

高市鳥松區神農路為產業運輸要道，長年使用下路況不佳，市長陳其邁7日前往視察，允諾農曆年前採用高分子材料重新刨鋪。為改善美山路一帶逢雨易淹的狀況，陳其邁也指示新建下水道工程務必在年底前如期完工。

神農路是大樹、大寮、仁武、大發工業區的重要聯通道路，但因重載車輛多、管線重複挖掘，導致維護不易、局部老化開裂。

工務局指出，今年已向中央爭取約23.7億元投入路面改善工程，加速原縣區道路更新速度，農曆年前斥資1400萬元，針對神農路1500公尺路段重新刨鋪。為了應付龐大車流，用料也將升級高分子材料。施工過程都將與挖管中心配合，並遵循即時監控、紀錄、瀝青混凝土刨鋪作業程序。陳其邁也允諾適當新增路燈，強化該路段的行車安全。

此外，鳥松區美山路、仁德路一帶地勢低窪易淹，水利局計畫在美山路新增箱涵工程，配合仁美抽水站及倒虹吸設施修改位置，能將當地66公頃的雨水溢流有效導流至仁美排水，並達到改善區域性積淹水情況。

水利局表示，鳥松區美山路雨水下水道新建工程自美山橋向北施作長度400公尺，工程經費2310萬元。1月底開工，預計今年底完工。陳其邁叮嚀，施工期間若遇汛期，應於下游區加設臨時抽水機加速導排水。

(中時 )